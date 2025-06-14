В Сочи сертификаты соответствия от Минэкономразвития РФ вручили 54 пляжам

В Сочи вручили «Синие флаги» 54 пляжным территориям курорта. Сертификация Министерства экономического развития РФ подтверждает соответствие национальным стандартам качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным мэрии Сочи, в этом году на 12 пляжей больше, чем год назад получили «Синие флаги». Основными критериями отбора стали чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.

«Сегодня в городе единовременно располагаются 150 тыс. гостей, температура морской воды превысила 20 градусов, и все наши пляжи активно принимают отдыхающих»,— отметил глава курорта Андрей Прошунин.

Наибольшее количество «Синих флагов» у пляжей Лазаревского района (20). В Центральном районе – 11 сертификатов качества, в Хостинском — 14, в Адлерском – 9. Сертификаты присваивают в электронном виде, после чего их регистрируют в федеральном перечне туристских объектов. На пляжах, которые прошли классификацию, вывешивают флаги соответствующего цвета. Курорт участвует в федеральном проекте с 2022 года. Все это время «Синие флаги» регулярно получают пляжи «Маяк», «Ривьера», «Дагомыс», «Чайка», «Лазурь», «Касабланка», «Жемчужина Сочи», «Приморский» и «Одиссея».

Всего в Сочи 180 пляжей — порядка 41 км благоустроенной береговой полосы, которая одномоментно вмещает до 300 тыс. отдыхающих. Перед началом купального сезона проведены обследования морского дна, получены заключения ГИМС о соответствии безопасным условиям пребывания.

Василий Хитрых