Утонул артист Русского драмтеатра Удмуртии Сергей Тоичкин

Погиб 38-летний артист Русского драмтеатра Удмуртии Сергей Тоичкин, сообщает пресс-служба учреждения во «ВКонтакте». Местные СМИ пишут, что он утонул в Кенском пруду в Завьяловском районе 12 июня. Тело артиста извлекли на следующий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Русского драмтеатра Удмуртии Фото: пресс-служба Русского драмтеатра Удмуртии

«На его счету более 30 разноплановых ярких ролей. Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области. Многие зрители Ижевска тоже успели оценить актерский талант артиста и его мастерство»,— говорится в сообщении драмтеатра.

Сергей Тоичкин вместе с семьей переехали в Ижевск из Курска в прошлом году. Артист играл на сцене Курского драмтеатра имени Александра Пушкина почти 15 лет. В частности, он исполнял роли Тибальта из «Ромео и Джульетты», Розенкранца — из «Гамлета», Дромио — из «Комедии ошибок». Прощание с Сергеем Тоичкиным состоялось сегодня.