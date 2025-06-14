В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 16 июня

На территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение с 14—16 июня из-за ожидаемых сильных дождей, гроз, града и ветра до 23 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Неблагоприятные погодные условия начнутся 14 июня с 15—18 часов и продлятся до конца суток. В течение 15 и 16 июня в регионе местами прогнозируют интенсивные осадки, ливни с грозами, градом и порывистым ветром скоростью 20—23 м/с

Спасательная служба призывает жителей соблюдать осторожность на улице. Рекомендуется избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций.

Николай Аксенов