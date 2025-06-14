Мэр Ростова обязал заместителей регулярно объезжать районы города

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин обязал заместителей регулярно объезжать подведомственные районы для системного решения накопившихся проблем. Об этом городской глава сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

«В каждом районе нашего города существуют проблемные вопросы, которые требуют пристального внимания. Чтобы их системно решать, поручил своим замам объезжать курируемые районы»,— написал Александр Скрябин.

Мэр уточнил, что подобные объезды станут постоянной практикой, на основе которой администрация будет принимать оперативные решения.

Николай Аксенов