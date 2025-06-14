В небе над Египтом заметили необычные светящиеся объекты

Утром 14 июня в небе над Египтом появились светящиеся объекты, что совпало с новым витком конфликта между Израилем и Ираном. Газета Al Masry Al Youm сообщает, что пользователи соцсетей активно делились фото и видео этого явления, зафиксированного в Каире, Гизе и Александрии.

Некоторые считают, что это могут быть следы работы противовоздушной обороны за пределами Египта. Издание Cairo24 предполагает, что светящиеся объекты могли появиться из-за входа обломков ракет или световых волн в атмосферу.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что эти действия направлены на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран, по данным израильских военных и разведки, близок к созданию ядерного оружия.