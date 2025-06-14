Прилепин: осужденный за покушение хочет попасть в списки на обмен с Украиной

Писатель Захар Прилепин прокомментировал просьбу осужденного за покушение на него Александра Пермякова, который просил изъять у него российский паспорт. Господин Прилепин предположил, что таким образом Пермяков надеется попасть в списки для обмена с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена»,— сказал писатель в интервью «РИА Новости».

В апреле 2023 года Пермяков начал слежку за Захаром Прилепиным, а впоследствии изготовил два взрывных устройства. 6 мая автомобиль писателя был взорван. Водитель Александр Шубин погиб. Господин Прилепин получил ранения. Пермяков был задержан и арестован.

Во время рассмотрения его дела во Втором Западном окружном военном суде Александр Пермяков сказал, что Служба безопасности Украины обещала ему $20 тыс. за убийство Захара Прилепина. 30 сентября 2024 года Пермяков был приговорен к пожизненному заключению. В январе Пермяков заявил, что не считает себя гражданином России и просит суд аннулировать его паспорт.