В Дзержинске местный житель напал на прохожего с бензопилой

Сотрудники полиции в Дзержинске задержали местного жителя, который напал на прохожего с бензопилой. По данным полиции, сообщение о происшествии поступило от врачей одной из больниц.

Пострадавший поступил в медицинское учреждение с рваной раной кисти, а врачи сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний нижегородец. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и обязали явиться в полицию по первому требованию.

После того, как будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего, полицейские дадут правовую оценку действиям задержанного.

Андрей Репин