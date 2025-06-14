В Астрахани из окна выпал малыш и пострадал в ДТП подросток, проводится проверка

Прокуратура Трусовского района Астрахани поставила на контроль выяснение обстоятельств двух происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Накануне, 13 июня, водитель иномарки «Митсубиси Лансер» столкнулся на пр. Бумажников с мотоциклом, которым управлял 17-летний подросток. Сегодня, 14 июня, из окна второго этажа многоквартирного дома по ул. Г. Николаевой в Трусовском районе выпал ребенок 2024 года рождения, получив телесные повреждения. Обоих пострадавших доставили в медучреждения.

Прокуратура района контролирует ход проверок, которые проводят по данным фактам уполномоченные органы. Также надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Павел Фролов