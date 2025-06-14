На снимки Google попали четыре уничтоженных самолета Ирана в аэропорту Мехрабад

На сервисе «Google Планета Земля» появились фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране, который 14 июня подвергся атакам Израиля. На снимке видно как минимум четыре уничтоженных иранских самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Earth Фото: Google Earth

Иранское госагентство Tasnim сообщило утром 14 июня, что в аэропорту Мехрабад рядом с ангаром для истребителей произошел взрыв. В репортаже отмечалось, что инфраструктура и взлетно-посадочная полоса повреждений не получили.

До этого, ночью 14 июня, Mehr сообщало о взрывах и пожаре в районе аэропорта Мехрабад. Иранское агентство опубликовало запись, на которой было видно как со стороны аэропорта поднимается густой дым.

В ночь на 13 июня армия Израиля начала военную операцию, в рамках которой авиация нанесла удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ иранские вооруженные силы запустили по территории Израиля сотни ракет.