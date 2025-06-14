Строительство ФОКа на учхозе «Кубань» в Краснодаре идет с опережением

Физкультурно-оздоровительный комплекс на учхозе «Кубань» в Краснодаре откроется в 2026 году. В настоящее время подрядная организация ведет работы с небольшим опережением гарфика, сообщил в своем Telegram-канаде глава кубанской столицы Евгений Наумов.

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«Нет сомнений, что ФОК откроется в 2026 году и станет центром притяжения для жителей этого района»,— написал градоначальник.

По его словам, в настоящее время собраны железобетонные конструкции будущего ФОКа. На открытой территории ведется устройство поля с искусственным газоном и беговыми дорожками вокруг.

«Внутри сооружение оснастим залом для борьбы и тренажерной секцией. Изюминкой ФОКа станет крытый скалодром. Таким образом, здесь будут доступны футбол, настольный теннис, единоборства, гиревой спорт, армспорт, пауэрлифтинг и скалолазание»,— написал Евгений Наумов.

ФОК реализуется в рамках подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в Краснодаре» городской муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар». Исполнителем программы являкется городской департамент строительства. Объем финансирования до 2025 года — 1,17 млн руб. из внебюджетных источников.

Василий Хитрых