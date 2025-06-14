Казанский отряд спецназа Росгвардии «Барс» наградили вымпелом директора ведомства

В Казани личному составу отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии вручили вымпел директора Росгвардии. Церемонию провёл генерал-полковник Олег Плохой по поручению Виктора Золотова. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Татарстану.

Вымпел вручён за мужество и доблесть, проявленные при выполнении служебно-боевых задач. Олег Плохой отметил, что это символ высокого признания и благодарности за вклад отряда в обеспечение безопасности и правопорядка.

В церемонии приняли участие командующий Приволжским округом Росгвардии Сергей Просяник и руководитель администрации главы Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Олег Плохой также вручил погоны генерал-майора полиции начальнику управления Росгвардии по Самарской области Евгению Панкову.

Влас Северин