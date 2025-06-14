Министр обороны Израиля призвал Иран прекратить атаки фразой «Тегеран будет гореть»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если Иран снова атакует израильский тыл, то Тегеран «будет гореть».

«Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран будет гореть»,— цитирует господина Каца сайт Ynet.

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль столкнется с «суровым наказанием» за удары по иранским ядерным объектам.

Вскоре в сторону Израиля было совершено до четырех серий ракетных запусков. Израильская сторона сообщала о десятках пострадавших и одном погибшем.