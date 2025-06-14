Ярославский преподаватель продал квартиру и отдал 7 млн рублей мошенникам

В Ярославле 54-летнего преподавателя из Фрунзенского района обманули мошенники на 7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преподаватель откликнулась на объявление в интернете о подработке на маркетплейсе. Ей позвонил якобы менеджер и сообщил, что для начала работы, которая заключалась в заполнении карточек товаров, нужно пройти регистрацию на сайте.

«Перейдя по предложенной ссылке, после ввода банковских реквизитов у потерпевшей списались денежные средства в сумме 11 тыс. руб. После чего с ней связались неизвестные и сообщили, что перевод сделан некорректно, деньги ушли на валютный счет и для их возврата следует внести "залоговую сумму"»,— рассказали в управлении.

После этого потерпевшая, пытаясь вернуть вложенные средства, несколько недель отправляла деньги на счета мошенников. Потом преподаватель продала квартиру и передала курьеру 4 млн руб. В результате жительница Ярославля отдала около 7 млн руб.

Алла Чижова