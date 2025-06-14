Бастрыкину доложат о нарушении прав матери участника СВО из Горноуральского

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав многодетной матери в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СКР, женщина была вынуждена проживать в съемной квартире из-за того, что ее разрушающийся дом не был признан аварийным в установленном законом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В региональном отделении «Народного фронта» сообщили, что дом жительницы поселка Горноуральский на ул. Красных партизан, 22 находится «в ужасающем состоянии», однако «не признан аварийным». «Печь как будто вот-вот упадет, полы прогнили и провалились, уровень комфорта нулевой»,— пояснили в организации.

По данным «Народного фронта», администрация муниципалитета предложила жителям самостоятельно собрать комиссию для признания дома аварийным, однако у местных жителей «физически нет возможности оплатить затраты на процедуру». «Заявительница обращалась к чиновникам, но ей ответили: будете 18 лет ждать»,— добавили в сообщении.

В «Народном фронте» отметили, что жительница Горноуральского воспитывает четырех детей, в том числе ребенка-инвалида. «Усугубляет ситуацию и то, что старший сын заявительницы сейчас находится на специальной военной операции (СВО)»,— сообщили в организации.

Следственные органы СКР по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко представит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину.

Василий Алексеев