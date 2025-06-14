Фура с прицепом опрокинулась на трассе «Новороссия» в Ростовской области

Грузовик Renault Magnum с прицепом врезался в металлическое ограждение и опрокинулся на трассе «Р-280» «Новороссия» в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла на 19-м км федеральной дороги. По предварительным данным, водитель автопоезда с прицепом Schmitz не справился с управлением.

Грузовик и прицеп получили механические повреждения и частично перекрыл движение. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Николай Аксенов