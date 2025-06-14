Возле ТЦ «Верхние Муллы» владельцы снесли павильон с кафе по требованию мэрии

Администрация Индустриального района Перми отказалась от судебных требований к владельцам павильона с кафе, пристроенного к зданию ТЦ «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, мэрия требовала от ООО «Пермское единение» демонтировать павильон, расположенный на одном участке с ТЦ «Верхние Муллы». Однако перед недавним судебным заседанием районная администрация ходатайствовала об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу. Отказ был мотивирован тем, что в настоящее время спорный нестационарный торговый объект демонтировали.

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Решением от 28 мая суд принял отказ истца от иска и прекратил производство. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, возле двухэтажного ТЦ «Верхние Муллы» находится одноэтажный павильон, в нем расположено кафе быстрого питания «Шафран».

По данным сервиса Kartoteka.ru, ответчик по иску администрации ООО «Пермское единение» создано в Перми в 2010 году, уставный капитал организации — 6 млн руб. Гендиректором и соучредителем компании указан Михаил Калоеров, компанию также контролируют Элеонора, Артемида, Димитрий и Кристина Калоеровы.