Ливни и ветер до 25 м/с ожидаются в пяти регионах СКФО

Региональные управления МЧС предупредили о надвигающихся ливнях, грозах и ветре до 25 м/с в республиках Северного Кавказа с 14—17 июня. Ставропольский край столкнется со сложными погодными условиями 14—16 июня, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

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Спасательная служба предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях: затоплении низин, сбоях в работе транспорта, повреждении линий связи и кровель зданий.

В Кабардино-Балкарии неблагоприятные метеоусловия ожидаются 14—16 июня. МЧС также предупредило о риске возникновения чрезвычайных ситуаций.

Карачаево-Черкесия столкнется с непогодой 14 июня — в отдельных районах прогнозируются интенсивные осадки с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/с.

В Северной Осетии 14 июня ожидается усиление ветра до 20-25 м/с и локальные грозы.

Николай Аксенов