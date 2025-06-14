Школьников в Удмуртии начнут обучать основам программирования на Python

С 1 сентября удмуртских школьников начнут обучать программированию на Python, сообщила во «ВКонтакте» министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. Курсы будут занимать один час в неделю. Проект запустят благодаря подписанному на форуме «Формируя будущее» в Казани меморандуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Болотникова, vk Фото: Светлана Болотникова, vk

Участниками договора стали представители правительства Удмуртии и международная школа программирования для детей «Алгоритмика». Согласно документу, в регионе запустят «проекты, направленные на изучение инновационных технологий и развитие цифровых навыков».

Для 5-6-х классов во внеурочную деятельность добавлена дисциплина «Основы программирования», для семиклассников — «Основы программирования на Python». Планируется привлечь почти 5 тыс. учеников сарапульских и ижевских школ. Для учителей информатики предусмотрена программа повышения квалификации.