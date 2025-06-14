Защитник ярославского «Локомотива» не поедет в НХЛ

Словацкий защитник ярославского ХК «Локомотив» Мартин Гернат передумал уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и планирует еще на сезон остаться в России. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«В услугах игрока, находящегося в статусе неограниченно свободного агента, заинтересованы несколько топ-клубов. В настоящее время они ведут со стороной защитника активные переговоры»,— рассказал Михаил Зислис.

За «Локомотив» защитник провел два сезона. В 168 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он забросил 20 шайб и сделал 52 голевые передачи.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский клуб заключил контракт с 26-летним канадским защитником Маком Холлоуэллом. Соглашение рассчитано на один год.

Алла Чижова