Сегодня исполняется 65 лет заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Галузину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:

— Дорогой Михаил Юрьевич! От лица выпускников МГУ поздравляю Вас с промежуточным мужским юбилеем мудрости! Многое уже доступно для понимания, но далеко не все еще сделано. Впрочем, опытному дипломату, прошедшему профессиональную школу восточных единоборств, а впоследствии миссию посла в Индонезии и Японии, есть чем гордиться. Не случайно именно Вам страна доверила наиболее чувствительный участок внешней политики — отношения с постсоветскими странами. Будучи признанным в МИДе авторитетом, Вы активно работаете сейчас над урегулированием кризиса на Украине, развитием связей со странами Закавказья и Центральной Азии. Удачи Вам и успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»