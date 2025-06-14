В Архангельске частично разрушился многоквартирный дом в результате взрыва газа

В Архангельске в многоквартирном доме на улице 100-й Дивизии, 4 произошел взрыв газа. Обрушилась кровля. Под завалами, возможно, находятся два человека.

Как сообщает главное управление МЧС по региону, после взрыва газа во второй квартире произошел пожар. Вскоре его локализовали на площади 200 кв. м. Пострадали два человека.

Дознаватели и сотрудники пожарной лаборатории МЧС устанавливают причины происшествия. Проводится спасательная операция.