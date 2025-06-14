Пять человек погибли в ДТП за минувшие сутки в Самарской области

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего гибель в ДТП четырех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ГАИ, 13 июня в 14:35 в Сызранском районе, на 879 км трассы М-5 «Урал» произошло столкновение пяти автомобилей: Scania, Reno Logan, Iveco и Lada Granta, Hyundai. Фактически, по свидетельству очевидцев, автомобиль Reno Logan зажало между двумя фурами. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Всего, как сообщило в субботу ГУ МВД по Самарской области, за минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадало пять человек, еще пятеро погибли, Всего за сутки сотрудниками ГАИ было выявлено 388 нарушений ПДД РФ, в том числе 47 — по светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 27 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Андрей Васильев