Прокуратура начала проверку по смертельному ДТП с туравтобусом в Саратове

Прокуратура Гагаринского района Саратова выясняет обстоятельства смертельной дорожной аварии с участием туристического автобуса. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло утром сегодня, 14 июня, на 349 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там водитель автомобиля «Лада Веста» столкнулся с иномаркой «Митсубиси Паджеро» и туристическим автобусом «Неоплан».

В аварии погиб на месте водитель отечественного транспортного средства, его пассажиров, включая детей, увезли в лечебное учреждение. По итогам проверки надзорное ведомство решит вопрос о мерах реагирования.

Павел Фролов