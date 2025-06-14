Челябинцев после VK Fest доставят домой дополнительные автобусы
В Челябинске ночью 14 июня организуют дополнительные рейсы, которые развезут местных жителей после VK Fest, сообщает пресс-служба мэрии.
В районе полуночи челябинцев доставят по домам на следующих маршрутах:
- Автобус №2 «улица Петра Столыпина — Чурилово»: в направлении Чурилово и улицы Петра Столыпина;
- Автобус №4 «улица Мамина — Парк Гагарина»: в направлении улицы Мамина;
- Автобус №8 «улица Мамина — улица Академика Королева»: в направлении улицы Мамина;
- Автобус №34 «Автобусный парк — Чурилово»: в направлении Автобусного парка и Чурилово;
- Автобус №64 «Автовокзал «Центральный» — Автобусный парк»: в направлении Автобусного парка;
- Автобус №71 «улица Петра Столыпина — ЧМК»: в направлении ЧМК и улицы Петра Столыпина;
- Автобус №81 «Парк Гагарина — улица Чистопольская»: в направлении улицы Чистопольская.