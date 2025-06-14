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Челябинцев после VK Fest доставят домой дополнительные автобусы

В Челябинске ночью 14 июня организуют дополнительные рейсы, которые развезут местных жителей после VK Fest, сообщает пресс-служба мэрии.

В районе полуночи челябинцев доставят по домам на следующих маршрутах:

  • Автобус №2 «улица Петра Столыпина — Чурилово»: в направлении Чурилово и улицы Петра Столыпина;
  • Автобус №4 «улица Мамина — Парк Гагарина»: в направлении улицы Мамина;
  • Автобус №8 «улица Мамина — улица Академика Королева»: в направлении улицы Мамина;
  • Автобус №34 «Автобусный парк — Чурилово»: в направлении Автобусного парка и Чурилово;
  • Автобус №64 «Автовокзал «Центральный» — Автобусный парк»: в направлении Автобусного парка;
  • Автобус №71 «улица Петра Столыпина — ЧМК»: в направлении ЧМК и улицы Петра Столыпина;
  • Автобус №81 «Парк Гагарина — улица Чистопольская»: в направлении улицы Чистопольская.

Виталина Ярховска

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