За пол года цены на букеты в Ставрополе поднялись на 12%

Спрос на цветы в Ставрополе за январь-май 2025 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены на букеты выросли на 12%, достигнув в среднем 3,2 тыс. руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков маркетплейса Flowwow.

Наибольшей популярностью у жителей города пользуются монобукеты — композиции из цветов одного вида. Их востребованность выросла на 50% по сравнению с прошлым годом. Интерес к авторским композициям снизился почти в три раза, хотя спрос на них увеличился на 49% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В других южных городах цена на цветочные композиции также увеличилась. Средняя стоимость букета в Краснодаре выросла на 8% и составила 3,5 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону она поднялась на 9% до того же уровня — 3,5 тыс. руб.

Самым популярным цветком в Ставрополе остаются розы — их покупают в два раза чаще тюльпанов. Пионы также вошли в десятку лидеров, показав значительный рост востребованности. В этом году их выбирают в 2,7 раза чаще, чем в прошлом.

Николай Аксенов