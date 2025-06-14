В Буденновском округе столкнулись три машины, двое госпитализированы

В Буденновском округе в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, виновником аварии стал 27-летний водитель, лишенный права управления. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на участке трассы «Светлоград-Благодарный-Буденновск» вблизи Буденновска. По предварительным данным, водитель Ford не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика АФ 37421V и врезался в него. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada Granta.

В больницу Буденновска доставили двух пострадавших: 48-летнего жителя Ростовской области, управлявшего грузовиком АФ 37421V, и 56-летнего местного жителя, водителя Lada Granta.

За рулем Ford находился 27-летний местный житель, лишенный водительских прав. За последние два года его 19 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезв.

По факту происшествия проводится проверка, детальные обстоятельства уточняются.

Николай Аксенов