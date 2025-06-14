В «Уралкалии» прокомментировали сообщения о задымлении в шахте

Вечером 13 июня при демонтаже трубопровода в руднике БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» произошло задымление межблокового трубного штрека. Как сообщает компания, на момент задействования плана по локализации и ликвидации аварий в шахте находилось 252 человека. «Весь персонал был выведен из рудника, угрозы для жизни работников нет», — отметили в ПАО «Уралкалий». Очаг задымления был ликвидирован минувшей ночью. Сейчас производство работает в штатном режиме.

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Ранее региональные СМИ сообщали, что в Березниках на производственной площадке «Уралкалия» произошло задымление на глубине 320 м из-за возгорания труб.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.