Зачинщик стрельбы у пермского бара не смог смягчить приговор

Пермский краевой суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении Самира Азимова, признанного виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за провоцирование конфликтных ситуаций с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее Ленинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: Яндекс карты

фото: Яндекс карты



Напомним, осенью 2024 года осужденный спровоцировал ссоры с посетителями бара DOSKI в ТРК «Колизей Атриум». В ходе конфликта он ударил двух мужчин, несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета, распылил газ в лицо одному из пострадавших, угрожал жене одного из них физической расправой. Действия повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью одному из потерпевших. На суде осужденный частично признал свою вину, принес извинения и возместил ущерб, однако утверждал, что инициаторами конфликтов были сами потерпевшие.

DOSKI — сеть танцевальных баров, которой управляет новосибирская компания Public Group. Пермский филиал заведения находится в ТЦ «Колизей Atrium» по ул. Ленина, 60.