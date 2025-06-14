Реестр требований кредиторов к «Башкиравтодору» увеличился на 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии включил в пул кредиторов банкротящегося АО «Башкиравтодор» Федеральную налоговую службу (ФНС), долги перед которой превышают 1,4 млрд руб. Определение принято 11 июня.

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775,2 млн руб. вошли во вторую очередь требований, 648,8 млн руб. — в третью очередь.

Большая часть задолженности обеспечена залогом недвижимости и дорожно-строительной техники (зданий, складов, цистерн, грузовиков и другого имущества).

Таким образом, общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору», по данным Федресурса и картотеки арбитражных дел, превысила 5,4 млрд руб.

Тем же определением суд отменил свой запрет на проведение первого собрания кредиторов.

Идэль Гумеров