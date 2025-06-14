На Ставрополье сбили беспилотники, пострадал один человек

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники над Ставропольским краем, обломки упали в промышленной зоне Невинномысска, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь»,— говорится в сообщении.

Глава региона 14 июня в 3:00 объявил беспилотную опасность на территории края. Через три часа режим угрозы был отменен.

«Отбой, небо чистое официально, работаем дальше, потерь нет, слухи не распускаем»,— написал в своем Telegram-канале мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Тат Гаспарян