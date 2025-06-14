Шесть человек пострадали после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае

Автобус с вахтовиками опрокинулся в Хабаровском крае, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции края. Шестерых пассажиров доставили в больницу.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло около 3:10 14 июня (20:10 мск 13 июня) на 139-м километре автодороги А-376 Хабаровск—Лидога—Ванино. Водитель заказного автобуса Yutong перевозил пассажиров по маршруту из поселка Бриакан до Хабаровска и не справился с управлением, после чего опрокинул машину в кювет.

Шесть пассажиров доставили в больницу, пятерых из них — четырех мужчин и одну женщину — уже отпустили. Еще одна 49-летняя женщина госпитализирована.