На улице Промышленной в Краснодаре потушили пожар в заброшенном здании

Вечером 13 июня в Краснодаре произошел пожар в нежилом строении на улице Промышленной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кубани.

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Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 19:31 по мск. Через минуту к месту происшествия направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытии в 19:41 специалистами МЧС было установлено, что горит заброшенное здание. Огонь охватил около 300 кв. м.

Спасатели локализовали пламя к 20:32, а в 21:42 открытое горение ликвидировали. В тушении участвовали 29 спасателей и девять единиц техники, в том числе 25 человек личного состава.

Нурий Бзасежев