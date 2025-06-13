Минимум пять человек ранены в результате обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

Национальная служба скорой помощи Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что по меньшей мере пять человек получили осколочные ранения в агломерации Тель-Авива в результате обстрела со стороны Ирана.

Согласно данным службы, один из них находится в состоянии средней тяжести, еще четверо получили легкие травмы. Помимо этого четыре пациента обратились за помощью из-за панических атак.

Армия обороны Израиля объявила, что с территории Ирана в сторону еврейского государства запущены десятки ракет. Ведомство подчеркнуло, что противоракетная оборона может не справиться со всеми угрозами. Населению рекомендовано найти убежища.

Степан Мельчаков