На Ставрополье объем госзакупок мяса сократился более чем в два раза

В Ставропольском крае в I квартале 2025 года заказчики провели 133 тендера на закупку мяса, заключив договоры на общую сумму 95 млн руб. Это более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кавказ» эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входящей в группу компаний наряду с B2B-Center и OTC) со ссылкой на данные Единой информационной системы (ЕИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В I квартале 2024 года на Ставрополье провели 143 тендера, объем закупок составил 202 млн руб. (включая 74 млн руб. по Федеральному закону №44-ФЗ). Тогда, по словам экспертов, две крупные закупки мяса на 115 млн руб. произвели санатории. В I квартале 2023 года в крае проведено 120 тендеров, объем закупок составил 107 млн руб., включая 91,4 млн руб. по №44-ФЗ.

«Большая часть закупок в регионе приходится на детские сады и школы. Но в числе крупных заказчиков также выступают социальные и реабилитационные центры и санатории. Значительная доля поставок приходится на местный малый бизнес. В этом году по 44-ФЗ объем заключенных контрактов составил 76,2 млн руб., из них 48,6 млн руб. — с индивидуальными предпринимателями. Большая часть остальных контрактов — небольшие местные предприятия»,— прокомментировали представители «РТС-тендер».

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае в январе-апреле 2025 года произвели 4,1 тыс. т колбасных изделий, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич