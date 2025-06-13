Глава СКР затребовал доклад о ситуации с травмированием мальчика в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит об обстоятельствах травмирования ребенка при наезде на него несовершеннолетней на электросамокате. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР ходатайствуют перед прокуратурой о передаче материала проверки, которой занимаются органы МВД, в свое производство.

По информации соцмедиа, в Волгограде пострадал пятилетний мальчик. Он получил травмы в результате наезда электросамоката под управлением несовершеннолетней.

Павел Фролов