Британия сняла санкции с бывшего члена набсовета Совкомбанка Фисуна

Власти Великобритании исключили из санкционного списка предпринимателя Алексея Фисуна. Об этом сообщает британское Управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В марте 2022 года Алексей Фисун попал в санкционный список США. В сентябре того же года против него ввела санкции Великобритания. Главным основанием было участие в наблюдательном совете Совкомбанка. Однако на момент наложения санкций Алексей Фисун уже в него не входил.

Консалтинговая компания ITSWM, представлявшая интересы господина Фисуна в этом деле, в комментарии «Ъ» предположила, что санкции накладывались на основании предыдущих списков. Информация о членах совета директоров и набсовета была скрыта на сайте ЦБ, пояснили в ITSWM. В январе 2024 года американский регулятор исключил Алексея Фисуна из санкционного списка, так как потеряли актуальность основания для введения ограничений.