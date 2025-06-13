В Оренбуржье выявили нарушения при возведении очистных сооружений

Прокуратура Оренбургского района выявила признаки преступления при возведении водопроводных очистных сооружений в поселке Первомайском. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, между администрацией Первомайского поселкового совета и подрядчиком заключен контракт на строительство комплекса коммунальных сооружений. Должностное лицо подрядной организации, получив целевые денежные средства для исполнения договора, злоупотребило полномочиями и необоснованно перечислило свыше 108 млн руб. на счета аффилированных лиц и организаций. В результате совершения незаконных действий строительство очистных сооружений до сих пор не завершено, а право жителей муниципального образования на обеспечение качественным водоснабжением было нарушено.

По результатам изучения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).