Авиакомпания Flydubai отменила два рейса в Дубай из Сочи

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай 13-14 июня из десяти российских аэропортов из-за ограничений воздушного пространства, связанных с атакой Израиля на Иран. Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на данные перевозчика. В частности, отменены два рейсы из Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации на 14:00 московского времени, отмена коснулась маршрутов в ОАЭ из 10 российских аэропортов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы и другие). Общее число пассажиров на отмененных рейсах составило 3 тыс. человек.

Причиной отмены стали ограничения воздушного пространства на фоне израильского нападения на Иран.

Вячеслав Рыжков