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Плывущего в Волге человека спасли в Нижнем Новгороде 13 июня

Около 11:00 13 июня очевидцы сообщили в службы спасения о том, что в Нижнем Новгороде под канатной дорогой в реке Волге человека сносит сильным течением. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на катере спасатели помогли плывущему подняться из воды. Спасенным оказался 46-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пострадавшего эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи. В МЧС напоминают, что купание в нетрезвом виде опасно.

Галина Шамберина

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