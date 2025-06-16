В Татарстане предложили изменить ставку налога на добычу полезных ископаемых

Госсовет Татарстана подготовил проект закона, согласно которому предлагается изменить систему налогообложения добычи неметаллических полезных ископаемых, используемых в строительстве. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают внести изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ. По законодательству ставка налога на добычу неметаллических полезных ископаемых установлена в размере 5,5%. В 2023 году поступления в бюджет республики по налогу составили 131,9 млн руб.

Авторы инициативы предлагают установить ставку на добычу неметаллических полезных ископаемых в 34 руб. за 1 куб. метр. Цена была рассчитана на основе средней стоимости реализации общераспространенных полезных ископаемых в 2023 году. Госсовет Татарстана также предлагает наделить субъекты РФ правом самостоятельно снижать или поднимать ставку, но не более чем в 10 раз.

Инициаторы считают, что законопроект позволит увеличить дополнительные доходы Татарстана на 500 млн руб. и доходные части бюджетов других регионов РФ.

К неметаллическим полезным ископаемым для строительства относятся гранит, песок, известняк, мрамор, глина, гравий.

Диана Соловьёва