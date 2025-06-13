В КБР планируют завершить реконструкцию трассы «Чегем-2 – Булунгу» в 2026 году

В Кабардино-Балкарии реконструкцию участка трассы «Чегем-2 – Булунгу» планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает telegram-канал главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К работам на участке в 25 км приступили в 2022 году. За это время подрядчик возвел подпорные стенки, расширил проезжую часть, установил системы водоотвода, устроил основание дорожной одежды. Уточняется, что сейчас рабочие приступили к укладке нижнего слоя асфальта, установке ограждений и водопропускных лотков. Параллельно идет реконструкция девяти мостов, на четырех из которых работы завершаются.

Константин Соловьев