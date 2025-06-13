Турпоток на сочинские чайные плантации вырос на 30%
Крупнейший производитель чая в России Мацестинская чайная фабрика в Сочи зафиксировала рост туристического потока на свои плантации на 30% с января по май 2025 года и прогнозирует увеличение посещаемости минимум на треть по итогам всего года. Об этом ТАСС сообщила руководитель службы маркетинга группы компаний «Мацеста чай» Turshus Ольга Чебанюк.
Фото: Официальный портал города-курорта Сочи
Сочи находится в субтропической зоне, что позволяет выращивать чай в промышленных масштабах. Популярностью среди туристов и местных жителей пользуются чайные плантации мацестинской фабрики общей площадью 170 га. Посетители могут участвовать в экскурсиях по хозяйству и дегустировать напиток.
Как отметила представитель компании, сравнительный анализ количества посетителей за период с января по май 2024 и 2025 года показывает прирост турпотока на 30% в нынешнем году. Это, заявила госпожа Чебанюк, позволяет нам прогнозировать отличный результат всего года — как минимум, на треть больше, чем в прошлом. По ее словам, рост обусловлен увеличением общего туристического потока в Сочи.
В 2024 году чайные плантации мацестинской фабрики посетили 58 тыс. человек. Посещаемость по сравнению с предыдущим годом выросла практически в два раза.