Турпоток на сочинские чайные плантации вырос на 30%

Крупнейший производитель чая в России Мацестинская чайная фабрика в Сочи зафиксировала рост туристического потока на свои плантации на 30% с января по май 2025 года и прогнозирует увеличение посещаемости минимум на треть по итогам всего года. Об этом ТАСС сообщила руководитель службы маркетинга группы компаний «Мацеста чай» Turshus Ольга Чебанюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

Сочи находится в субтропической зоне, что позволяет выращивать чай в промышленных масштабах. Популярностью среди туристов и местных жителей пользуются чайные плантации мацестинской фабрики общей площадью 170 га. Посетители могут участвовать в экскурсиях по хозяйству и дегустировать напиток.

Как отметила представитель компании, сравнительный анализ количества посетителей за период с января по май 2024 и 2025 года показывает прирост турпотока на 30% в нынешнем году. Это, заявила госпожа Чебанюк, позволяет нам прогнозировать отличный результат всего года — как минимум, на треть больше, чем в прошлом. По ее словам, рост обусловлен увеличением общего туристического потока в Сочи.

В 2024 году чайные плантации мацестинской фабрики посетили 58 тыс. человек. Посещаемость по сравнению с предыдущим годом выросла практически в два раза.

Вячеслав Рыжков