«Соликамскбумпром» снизил долю на рынке газетной бумаги

АО «Соликамскбумпром» отчиталось об объемах производства в 2024 году. Как следует из раскрытой информации, в прошлом году общество произвело более 344,8 тыс. тонн бумаги, в 2023 году этот показатель составил 388,2 тыс. тонн. В отчете указывается, что доля предприятия на российском рынке газетной бумаги составила 15%. Годом ранее общество занимало 18%, этой продукции было произведено 146,3 тыс. тонн. В 2024 году «Соликамскбумпром» изготовил 195,9 тыс. тонн легкограммажной упаковочной бумаги, снизив долю по этой продукции с 47% до 45%. В то же время 88% от произведенной продукции обоих видов продается за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту. Чистый убыток «Соликамскбумпрома» по итогам прошлого года составил 1,9 млрд руб.