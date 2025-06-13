В Петербурге состоится первый этап новой парусной бизнес-регаты «Коммерсантъ»

В эти выходные, 14-15 июня, на базе яхт-клуба «Смоленка» на Васильевском острове в Петербурге состоится первый этап нового проекта Клуба «Ъ» — парусной бизнес-регаты «Коммерсантъ». Это мероприятие, сочетающее деловой нетворкинг и спортивные соревнования. Участники, среди которых сотрудники и клиенты компаний, развивают стратегическое мышление и командную работу в атмосфере парусных гонок, создавая условия для установления деловых связей и укрепления корпоративного духа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба яхт-клуба Санкт-Петербурга

Главной целью организаторы видят в создании платформы для обмена опытом и установления деловых контактов в атмосфере соревнования. Во время мероприятия можно не только проявить свои навыки на воде, но и завести полезные знакомства, поскольку регата «Коммерсантъ» укрепляет связи, развивает командный дух и открывает новые горизонты для сотрудничества.

Формат регаты: два дня на воде, участие с любым уровнем подготовки. Все участники будут обеспечены современными спортивными яхтами, квалифицированными шкиперами, профессиональным судейством и высоким уровнем безопасности. А также возможностью забрендировать свою лодку логотипами для презентации своей компании.

Помимо Петербурга, в дальнейшем бизнес-регата «Коммерсантъ» пройдет еще в трех городах России: Ижевске (12-13 июля), Москве (30-31 августа) и Сочи (20-21 сентября). В ноябре планируется провести большой финал с вручением ценных призов и переходящего кубка.

Андрей Цедрик