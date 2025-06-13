Глава СК поручил доложить о состоянии дорог в поселке Чувашии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в поселке Соловьевском Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Глава СК поручил доложить о состоянии дорог в поселке Чувашии
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В интернете появилась информация, что единственная дорога к поселку Соловьевскому долгое время находится в непригодном состоянии. У подъезда отсутствует асфальтовое покрытие, на поверхности дороги образовались ямы и колеи, а грунтовое полотно размывается после дождя. Из-за этого автомобилям трудно проехать к поселку.
Также сообщается, что в 2021 году из-за ледохода был разрушен мост через реку Суру. Из-за этого население поселка, в том числе пенсионеры, остаются в изоляции. Уточняется, что обращения жителей не принесли результатов.
В СУ СКР по Чувашии организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Полтинину доложить о ходе и результатах проверки.