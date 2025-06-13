Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в поселке Соловьевском Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК поручил доложить о состоянии дорог в поселке Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СК поручил доложить о состоянии дорог в поселке Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В интернете появилась информация, что единственная дорога к поселку Соловьевскому долгое время находится в непригодном состоянии. У подъезда отсутствует асфальтовое покрытие, на поверхности дороги образовались ямы и колеи, а грунтовое полотно размывается после дождя. Из-за этого автомобилям трудно проехать к поселку.

Также сообщается, что в 2021 году из-за ледохода был разрушен мост через реку Суру. Из-за этого население поселка, в том числе пенсионеры, остаются в изоляции. Уточняется, что обращения жителей не принесли результатов.

В СУ СКР по Чувашии организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Полтинину доложить о ходе и результатах проверки.

Диана Соловьёва