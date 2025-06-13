В Казани директора двух компаний обвиняют в выводе средств на 1,1 млрд рублей

В Казани завершили расследование против 47-летнего директора компаний «СТТ» и «Сириус», обвиняемого в уклонении от налогов на 106 млн руб. и выводе средств на сумму 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, фигурант с января 2017 года по март 2020 года внес в налоговые декларации ложные сведения об операциях с 83 контрагентами. В результате директор двух организаций уклонился от уплаты налогов на 106 млн руб.

Мужчина также изготовил фиктивные распоряжения о переводе денежных средств. Таким образом, ему удалось вывести деньги двух компаний на сумму 1,1 млрд руб.

Житель Казани свою вину не признал, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело направят в Ново-Савиновский районный суд Казани.

Диана Соловьёва