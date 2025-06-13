Студенческий концерт, лазерное шоу или детективная игра

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить концерты, побывать на выставке мастеров скрапбукинга или стать участниками детективной игры. А еще можно посмотреть кино, запланировать поход в театр и послушать музыку на концертных площадках столицы Дона. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

13 июня в 14.00, 14 июня в 17.00 и 18.00 в Ростовской консерватории имени Сергея Рахманинова свои концертные программы представят иностранные студенты этого вуза. В программе — арии, романсы и другие произведения русских и зарубежных композиторов.

Вход — свободный (6+).

14 июня в 19.30 на площадке гранд-кафе «Пьеса» состоится вечер живой музыки с ростовским пианистом Русланом Нуриевым.

Вход — свободный (16+).

14 июня в 19.00 в ДК «Ростсельмаш» состоится мультимедийное лазерное шоу «Легенды русского рока». Хиты российских групп «Кино», «Ария», «Мумий Тролль», «Алиса», «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Звери», Чайф» и др. по-новому зазвучат в симфонической обработке, благодаря оригинальным аранжировкам.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 июня в 20.00 в «Пересвет-Арене» с концертом выступит симфогруппа Teodor, лауреат российских и зарубежных конкурсов. По словам организаторов, оркестр классических инструментов исполнит современную музыку.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

13 июня в 19.00 на сцене Молодежного театра покажут спектакль «Дама с собачкой». История запоздалой любви столичного ловеласа Гурова и молодой дамы с белым шпицем в интерпретации современного драматурга Алексея Житковского. Место действия — типичный санаторий в Кисловодске.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

14 июня в 18.30 в театре драмы имени Максима Горького — спектакль- комедия «Венецианские близнецы». Главные герои — разлученные в детстве братья-близнецы. Первый — умница и интеллектуал, смелый и решительный. Второй — добряк, слывущий простачком. Волею обстоятельств они попадают в Верону.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

14 июня в 19.00 на сцене театра «Человек в кубе» покажут «Рас-стояние». У героев спектакля нет имен. Она — все женщины, он — все мужчины. Между ними — стихи, романсы, признания и расстояния.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы фэнтези «Артек. Сквозь столетия». Сюжет: Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль: мальчик неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. И тут родители отправляют Митю в «Артек».

Стоимость билетов — от 360 руб. (6+)

Еще одна киноновинка — драма «Больше чем футбол». На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России.

Стоимость билетов — от 490 руб. (12+)

13 июня в 19.00 в Доме кино в рамках киноклуба «Внутри кино» пройдет специальный показ дебютного фильм «Волнами» режиссера Сергея Кальварского, выпускника петербургской мастерской Александра Сокурова. Сюжет: Александр и Иван — звукооператоры, гремящий поезд унес их в Забайкалье. Они думали: это будет очередная экспедиция, они запишут нужные «звуковые атмосферы» и вернутся домой. Но услышали и записали они вовсе не то, чего ожидали.

Вход — свободный (16+).

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Чем еще можно заняться

14 июня в 16.00 на территории турбазы «Солнечная» состоится фестиваль DURO. Большая сцена, открытая площадка, три бара, еда, маркеты, более 20 артистов.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+).

14 июня в 19.00 в Flash-баре резиденты ростовского объединения FlashStandUp тестируют на зрителях «новый материал». Среди выступающих — чемпион высшей лиги КВН Сергей Миленин.

Вход — 900 руб. (16+)

15 июня в 12.00 в «Шолохов-центре» откроется международная выставка мастеров скрапбукинга «Природа и человек». В экспозиции — произведения художников из 30 городов России, Белоруссии и Казахстана. Каждая работа — диалог между окружающей средой и людьми, пояснили организаторы выставки.

Вход — свободный. (6+)

15 июня в 17.00 в Harat’s pub состоится игра «Лучшее состязание детективов». Организаторы предупредили, что это не квиз, а «настоящее расследование». Участники смогут изучить обстановку, улики и сделать выводы. А в конце игры — видео о том, «как все было на самом деле».

Вход — 900 руб. (16+)

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