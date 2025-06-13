В Казани после пожара в бане пострадали два человека

В Казани, на ул. 1-й Поперечно-Дорожной в жилом массиве Нагорный, в результате пожара в бане пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в одноэтажной кирпичной частной бане размером 48 метров. Пожарные потушили огонь на площади 10 кв. м.

В результате пожара у 61-летнего мужчины диагностировали термический ожог левого колена первой степени, а у 62-летней женщины — ожог левого плеча первой степени. Пострадавшие отказались от госпитализации.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Диана Соловьёва