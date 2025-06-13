РАН: на Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря

На Земле 12 июня в 23:00 мск зафиксирована магнитная буря уровнем G2.3, сообщила лаборатория ИКИ РАН. Показатель считается выше среднего и может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн, уточнили ученые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причины события остаются неочевидны. Спрогнозировать его не удалось. «Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы... не повышена»,— говорится в Telegram-канале лаборатории.

По оценке ученых, в ночь на 14 июня крупная корональная дыра начнет воздействовать на Землю, из-за чего магнитная буря может усилиться. Интенсивность бури предсказать сложно, однако при прошлом прохождении дыры перед Землей ее пиковые значения были на уровне G2-G3.