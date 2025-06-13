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В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом

Житель Казани предстанет перед судом после нападения на сотрудника полиции с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом

В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 апреля этого года на съемной квартире в доме на ул. Заря в Казани фигурант в состоянии опьянения нарушал порядок. Обвиняемый оказал сопротивление приехавшим полицейским, а одного из них он два раза ударил ножом в руку. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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