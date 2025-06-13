В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом
Житель Казани предстанет перед судом после нападения на сотрудника полиции с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.
В Казани передали в суд дело против мужчины, ударившего полицейского ножом
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, 15 апреля этого года на съемной квартире в доме на ул. Заря в Казани фигурант в состоянии опьянения нарушал порядок. Обвиняемый оказал сопротивление приехавшим полицейским, а одного из них он два раза ударил ножом в руку. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.